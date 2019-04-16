Экономика

«Укрнафта» отсудила у России 44,45 миллиона долларов за имущество в Крыму

Мещерякова Ольга 16 апреля, 16:15

В деле против России в международном арбитраже ООН «Укрнафта» выиграла 44,45 миллиона долларов компенсации за утраченное имущество и активы в результате аннексии Крыма.

Компания «Укрнафта» сообщила о выигрыше в международном арбитраже ООН дела против России за утраченное в имущество и активы компании. Сумма выигрыша составляет.

Иск в арбитражный суд ООН по праву международной торговли «Укрнафта», контрольный пакет акций которой принадлежит Нафтогазу, подала в июне 2015 года, а 26 июня 2017 этот суд признал свою юрисдикцию по этому делу, говорится в сообщении компании.

«12 апреля 2019 арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ЧАО «Укрнафта» 44,45 миллиона долларов компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО «Укрнафта» на территории АР Крым, а также более 3,5 миллиона долларов арбитражных расходов» , - сообщает пресс-служба «Укрнафты».

«Укрнафта» - полугосударственная добывающая компания, часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее по искам компаний Коломойского в международных арбитражах против России уже был ряд положительных решений. В частности компании требовали получить от России компенсацию за потерянные в результате аннексии Крыма активы.

Третейский суд в Гааге обязал Российскую Федерацию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

12 сентября 2018 стало известно, что Киевский апелляционный суд наложил арест на акции украинских «дочек» российских банков «ВТБ», «Проминвестбанк» и «Сбербанк» для выполнения решения Гаагского арбитража по иску бывшего председателя ПриватБанка и других украинских компаний, которые потеряли активы в результате аннексии Крыма. После этого российский государственный «Внешэкономбанк» направил иск против Украины в Стокгольмский арбитраж из-за «экспроприации» активов.

29 января 2019 Верховный суд разрешил компаниям группы Приват конфисковывать имущество российских государственных банков в Украине.

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