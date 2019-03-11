Акции Boeing обрушились в цене на 10% после крушения в Эфиопии

Акции компании Boeing упали на 10% после того, как Китай, Индонезия и Эфиопия ввели временный запрет на самолеты Boeing 737 Max 8.

Такие меры авиарегуляторы стран предприняли после катастрофы в Эфиопии, пишет Reuters.

Падение Boeing в Эфиопии привело к тому, что акции компании достигли наибольшего падения за последние два десятилетия.

В связи с катастрофой Boeing отменил запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777Х. В компании решили перенести мероприятие на более подходящее время.

10 марта в Эфиопии после шести минут полета разбился пассажирский Boeing 737 компании Ethiopian Airlines

В Эфиопии разбился пассажирский Boeing. На борту было более 150 человек

, на борту которого находились более 150 человек. В результате аварии никто не выжил. В самолете были граждане 33 стран.