Экономика

Биткоин резко подорожал до $5 000

Мещерякова Ольга 02 апреля, 13:03

Впервые с ноября прошлого года курс биткоина резко вырос на торгах до $5 000 - это почти на 20% за одни сутки.

Такой курс криптовалюты зафиксировали на люксембургской бирже Bitstamp. Уже к 08:00 биткоин стоил $4 710, что в любом случае является самым большим однодневным приростом с апреля 2018 года.

На фоне подорожания биткоина рост показали и другие криптовалюты - первая десятка альткоинов по капитализации выросла в пределах 9%.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, когда курс биткоина упал почти на 70%, он был относительно стабильным.

Эксперты пока не могут назвать причины такого резкого скачка криптовалюты.

Биткоин резко подорожал до $5 000
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Впервые с ноября прошлого года курс биткоина резко вырос на торгах до $5 000 - это почти на 20% за одни сутки. Такой курс криптовалюты зафиксировали на люксембургской бирже Bitstamp...
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