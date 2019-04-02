Биткоин резко подорожал до $5 000

Впервые с ноября прошлого года курс биткоина резко вырос на торгах до $5 000 - это почти на 20% за одни сутки.
Такой курс криптовалюты зафиксировали на люксембургской бирже Bitstamp. Уже к 08:00 биткоин стоил $4 710, что в любом случае является самым большим однодневным приростом с апреля 2018 года.
На фоне подорожания биткоина рост показали и другие криптовалюты - первая десятка альткоинов по капитализации выросла в пределах 9%.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, когда курс биткоина упал почти на 70%, он был относительно стабильным.
Эксперты пока не могут назвать причины такого резкого скачка криптовалюты.