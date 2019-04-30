Экономика

Большинство украинских товаров покупает Польша

Мещерякова Ольга 30 апреля, 22:49

Польша стала крупнейшей страной-импортером украинских товаров в первом квартале 2019 года, обойдя Российскую Федерацию.

По данным Государственной фискальной службы Украины в течение первых трех месяцев года Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, а в Россию - на 759 млн долларов.

На третьем месте Египет - туда Украина экспортировала товаров на 652 млн долларов, на четвертом месте Китай - 640 млн долларов. Замыкает пятерку лидеров среди импортеров украинских товаров Турция - 638 млн долларов.

Всего за январь-март украинские компании экспортировали товаров на 12,3 млрд долларов. Это на 7% больше, чем за тот же период 2018 года.

Больше всего за границу экспортировали продукцию металлургического комплекса (на 2,8 млрд долларов), продукты растительного происхождения (на 2,4 млрд долларов) и машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, электрические машины (на 1,1 млрд долларов).

Отметим, что с 2014 года экспорт украинских товаров в РФ снизился более чем в 4 раза. По состоянию на 2013 год он составлял 15 млрд, а в 2018-м - 3,6 млрд долларов. В I квартале 2019-го падение экспорта товаров в Россию продолжился и составил 11%.

Уменьшается и импорт российских товаров в Украину. В 2013 году он составил 23,2 млрд долларов, а к 2018 году упал на 66% и составил 8 млрд долларов. В I квартале 2019-го падение импорта товаров из России составило 7%.

Большинство украинских товаров покупает Польша
30 апреля
Польша стала крупнейшей страной-импортером украинских товаров в первом квартале 2019 года, обойдя Российскую Федерацию. По данным Государственной фискальной службы Украины в течение первых трех месяцев года Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, а в Россию - на 759 млн долларов...
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