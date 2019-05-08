ЕБРР ухудшил прогноз роста украинской экономики из-за выборов

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил свой прогноз по росту экономики Украины в 2019 году до 2,5%. В 2020 году ЕБРР ожидает, что ВВП Украины вырастет на 3%.

Ранее в ЕБРР ожидали роста украинской экономики по итогам 2019 на уровне 3%. Таким образом, прогноз ухудшили на 0,5 процентных пунктов, передает Интерфакс.

Ухудшение прогноза экономического роста в ЕБРР объясняют неопределенностью, царящей в экономике после выборов президента, а также неопределенностью, связанной с предстоящими выборами в парламент.

Кроме этого, негативно на экономику Украины повлияет замедление темпов роста мировой экономики и экономик ключевых торговых партнеров.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский подал пять исков в Хозяйственный суд Киева против Национального банка и Приватбанка. В них обжалуются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним.

Бывший владелец ПриватБанка говорил, что не хочет возвращать банк в свою собственность, но хочет получить от государства компенсацию «за незаконную национализацию банка», в частности планирует вернуть 2 миллиарда долларов капитала банка.

Также олигарх пообещал вернуться в Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента.