ЕС отказался принимать грязную российскую нефть: Украина перекрыла транзит

Украина приостановила транзит российской нефти потому, что в Европейском Союзе ее отказались принимать из-за низкого качества.

«25 апреля в 21:43 АО «Укртранснафта» вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь - Броды» (МН «Дружба»)», - сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

«Укртранснафта» заявляет, что имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей.

Сегодня, 26 апреля глава дивизиона «Нефть» Николай Гавриленко присоединится к экстренным переговорам операторов нефтепровода «Дружба». Встреча состоится в Минске. Стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы, связанной с остановкой транспортировки нефти.

Словакия остановила транзит российской нефти, присоединившись к ряду стран, которые приняли такое решение из-за повышенного в ней уровня органического хлора. Об этом сообщила вечером 25 апреля словацкая компания Transpetrol, пишет HNonline.

Закупка загрязненного сырья по трубопроводу «Дружба» была остановлена Германией и Чешской Республикой. Загрязненная нефть может повредить нефтеперерабатывающие заводы.