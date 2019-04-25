Экономика

Европейский банк реконструкции и развития вдвое увеличит инвестиции в Украину

Мещерякова Ольга 25 апреля, 15:29

Европейский банк реконструкции и развития увеличит объемы инвестиций в украинскую экономику в 2019 году вдвое, по сравнению с 2018 годом - до $1 млрд.

Об этом сообщила глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрив во время форума, организованного «Европейской бизнес-ассоциацией», передает Интерфакс.

«Те $500 млн долларов, которые мы инвестировали в прошлом году - это было совсем неплохо. В этом году мы искренне надеемся до двух раз увеличить (объемы финансирования)», - сообщила Петрив.

Она отметила, что в ЕБРР надеются, что экономическая политика Украины после выборов не изменится и будет последовательно продолжаться.

«Происходящие изменения, несут как риски, так и возможности. Мы надеемся на взвешенную экономическую политику, которая позволит ускорить тот рост, который уже начался в украинской экономике», - добавила Петрив.

Напомним, еврооблигации Украины в четверг, 18 апреля, упали на 0,6-1,4% после того, как стало известно, что Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка незаконной.

Европейский банк реконструкции и развития вдвое увеличит инвестиции в Украину
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Европейский банк реконструкции и развития увеличит объемы инвестиций в украинскую экономику в 2019 году вдвое, по сравнению с 2018 годом - до $1 млрд. Об этом сообщила глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрив во время форума, организованного «Европейской бизнес-ассоциацией», передает Интерфакс...
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