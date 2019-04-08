Fitch: до конца года доллар в Украине будет по 28,86

Международное рейтинговое агентство Fitch дало свой прогноз курса национальной валюты Украины. Так, гривна в 2019 году должна девальвировать до уровня 28,86 гривны за доллар.

В то же время в 2020 году доллар подорожает еще больше. Так, по прогнозам аналитиков, курс доллара в 2020 году должен вырасти до 30,6 гривны за доллар, говорится в аналитическом отчете Fitch по кредитному рейтингу Нафтогаза.

Курс национальной валюты в Украине зависит от ряда факторов, в частности торгового баланса Украины. Так, в случае, когда объемы экспорта товаров и услуг из Украины превышают объемы импорта, валюты в стране становится больше, а ее стоимость () курс) падают. Также на курс влияют объемы валютных заимствований Украины, мировые цены на нефть и газ (которые Украина преимущественно импортирует) и цены на ключевые товары украинского экспорта (зерновые, металлургическая продукция и т.п.), объемы денежных переводов мигрантов.

Накануне глава Совета Нацбанка прогнозировал, что летом 2019 курс иностранных валют в Украине может несколько возрасти , однако уже осенью валюта имеет стабилизироваться, а гривня укрепиться.

Накануне в Нацбанке сообщали, что планируют покупать на межбанковском рынке по $15 млн ежедневно для пополнения международных резервов.

Нацбанк пополняет международные валютные резервы для того, чтобы иметь возможность рассчитываться по внешним государственным долгам. Так, на погашение государственного долга в 2019 году Украина потратит около 40% бюджета . Сейчас объем государственного долга Украины составляет $78,3 млрд.