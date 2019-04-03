Кабмин снижает цену на газ для населения

Кабинет министров принял решение, по которому «Нафтогаз Украины» может снизить цену на газ для населения.

«Согласно с правительственным решением, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан продавать газ для населения по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты. Если цена для промышленности растет, «Нафтогаз» должен продавать газ для населения по цене, установленной Правительством Украины», - сообщает пресс-служба правительства.

Как прогнозирует Министерство энергетики и угольной промышленности, цена на газ должна снижаться до декабря 2019 года.

«Это и дало основания правительству снизить цену на газ для населения», - решили в Кабмине.

Напомним, отопительный сезон в Киеве официально завершается с 6 апреля.