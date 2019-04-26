Экономика

Коломойский хочет не возвращать кредиты Нацбанку

Мещерякова Ольга 26 апреля, 19:54

Украинский олигарх Игорь Коломойский подал пять исков в Хозяйственный суд Киева против Национального банка и Приватбанка. В них обжалуются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним.

Косвенным подтверждением исков одно из дел в реестре судебных решений, пишет Новое время

Юристы объясняют такой шаг Коломойского желанием «подстраховать решение» Печерского райсуда, который удовлетворил иск олигарха о расторжении договора личного поручительства по кредитам рефинансирования (которые ПриватБанка выдал НБУ на сумму 9,2 млрд гривен).

«Подача Игорем Коломойским новых исков в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным его поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования ПриватБанка, среди прочего, может свидетельствовать об осведомленности его юристов об отсутствии правовых последствий, на которые рассчитывал истец при обращении в суд», - пояснили изданию в юркомпании Asters.

Напомним, что за несколько дней до президентских выборов суды приняли сразу три решения в пользу бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Так, 18 апреля - за три дня до второго тура выборов - Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.

Позже Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Коломойского, отменив решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц.

20 апреля Печерский суд Киева отменил имущественную поручительство Коломойского по кредитам, которые Национальный банк выдал ПриватБанку в 2013 году. Общая сумма кредитов составляет 9,2 млрд грн ($343,7 млн).

Напомним, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что не хочет возвращать банк в свою собственность, но хочет получить от государства компенсацию «за незаконную национализацию банка», в частности планирует вернуть 2 миллиарда долларов капитала банка.

Также Игорь Коломойский обещал вернуться в Украину после второго тура президентских выборов после победы Владимира Зеленского.

Коломойский хочет не возвращать кредиты Нацбанку
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Украинский олигарх Игорь Коломойский подал пять исков в Хозяйственный суд Киева против Национального банка и Приватбанка. В них обжалуются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним...
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