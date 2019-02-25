Экономика

Министр: с 1 марта пенсии вырастут в среднем на 255 гривен

Мещерякова Ольга 25 февраля, 11:04

С марта пенсии в Украине повысятся в среднем на 255 гривен, рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен... Реально повышение получат 8 млн пенсионеров", - сообщил Рева на совещании в Пенсионном фонде, передает Интерфакс.

При этом, по его словам, пенсии будут повышены не менее, чем на 100 грн. "В случае, если размер повышения будет меньше, чем 100 гривен, то будет применяться доплата. По-другому говоря, минимальная выплата, которую получит украинский пенсионер в марте, которому будет пересчитана пенсия, будет не меньше 100 грн", - отметил министр.

Кроме того, по словам Ревы, учитывая то, что в Украине есть почти 1 млн 900 тыс. граждан, у которых есть полный страховой стаж, но зарплата была ниже необходимой, в 2019 году предполагается осуществить для них доплату к их пенсии в размере 2 тыс. 410 гривен.

Он отметил, что эти средства составляют ту сумму, которая не была выплачена в 2015-2016 годах, когда была остановлена индексация пенсий.

"Выплаты начнутся по Пенсионному фонду с 4 марта", - сообщил руководитель ведомства.

Рева добавил, что одновременно с этим будут выплачивается средства по монетизации субсидий.

Нацбанк вводит в обращение новые 500-гривневые банкноты
19 февраля
С 22 февраля Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 грн. Речь идет о банкнотах образца 2015 года с подписью председателя центробанка Якова Смолия и отображением на них года выпуска, передает пресс-служба Нацбанка...
В Минсоцполитики решили взяться за ФОПы
18 февраля
Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование физлиц - частных предпринимателей вместо найма на работу...
Киевляне заплатили 39 млн грн за свет не той компании
15 февраля
Часть жителей Киева после перехода с 1 января 2019 года на новый розничный рынок электроэнергии ошибочно заплатила за потребленную в январе электроэнергию на счета старого поставщика, суммарно перечислив ему около 39 млн грн...
Газ на украинских заправках дешевеет
14 февраля
Ряд сетей АЗС с 13 по 14 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 5-30 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива, передает УНИАН...
Нафтогаз в январе заплатила 5,8 млрд грн налогов
13 февраля
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе 2019 года заплатила в государственный бюджет около 5,8 млрд грн налогов, что составило 14% совокупного дохода государственного бюджета...
IKEA начала сдавать мебель в аренду
05 февраля
Сеть магазинов IKEA начала предлагать своим клиентам необычную услугу: теперь покупатели смогут не покупать мебель, а просто арендовать ее.   Пилотный проект уже запустили в Швейцарии: именно покупатели из этой страны смогут первыми воспользоваться нововведениями, передает ВВС...
Украина перечислит в МВФ около 360 млн долларов
05 февраля
Украина 5 февраля, перечислит Международному валютному фонду 257,2 млн SDR (около 360 млн долларов), сообщает РБК-Украина со ссылкой график на сайте МВФ. Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда Украина должна будет вернуть МВФ 114,3 млн  SDR (около 159,6 млн долларов)...
МВФ снова отложил выделение транша Украине
30 августа
В новом расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос отсутствует Рассмотрение выделения транша Украине отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда...
В Украине в июле базовая дефляция составила 0,4%
09 августа
Темпы базовой дефляции ускорились В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым, г. Севастополя и части территории проведения АТО) базовая инфляция в июле 2016 года составила 0,4% по сравнению с июнем 2016 года...
В Госдепе США предрекли крах украинской экономики из-за "Северного потока"
09 августа
Экономика Украины может потерять доход в размере 2 млрд долларов Осуществление проекта "Северный поток-2" может привести украинскую экономику к коллапсу. Об этом заявил посланник Государственного департамента США по вопросам мировой энергетики Амос Хохштайн, передает EuaActiv...
Нацбанк предлагает втрое ужесточить ограничение на наличные расчеты
05 августа
Ограничение на наличные расчеты физлиц с предприятиями предлагают ужесточить до 50 тыс. гривен в день Национальный банк Украины предлагает втрое ужесточить ограничение на наличные расчеты физических лиц с предприятиями до 50 тыс...