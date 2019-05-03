Экономика

Нафтогаз договаривается про поставки газа из Америки

Мещерякова Ольга 03 мая, 17:24

Глава Нафтогаза Андрей Коболев прибыл в Вашингтон и провел переговоры о возможных поставках американского газа в Украину.

«Мы ведем переговоры по этому поводу, и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа», - заявил Коболев «Голосу Америки».

Отметим, что речь идет о поставках сжиженного газа (СПГ), который в больших объемах производят в США. В то же время сейчас в Украине нет мощностей для приема поставок сжиженного газа в портах.

По словам Коболева, Россия готовится начать «газовую войну», отключив транзит газа в ЕС через Украину. Это приведет к дефициту газа в Европе и ограничению его поставок в Украину.

Кроме переговоров о возможных поставках газа в Украину, Коболев также обсуждал с американскими партнерами давление на Россию по строительству «Северного потока-2», с помощью которого Россия может прекратить транзит газа через Украину после 2019 года.

Однако, по словам Коболева, даже в случае, если «Северный поток-2» не достроят вовремя, Россия все равно пойдет на ограничение объемов поставок газа, чтобы «достичь своей цели» относительно энергетического давления на ЕС и Украину.

Нафтогаз договаривается про поставки газа из Америки
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Глава Нафтогаза Андрей Коболев прибыл в Вашингтон и провел переговоры о возможных поставках американского газа в Украину. «Мы ведем переговоры по этому поводу, и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко...
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