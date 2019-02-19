Экономика

Нацбанк вводит в обращение новые 500-гривневые банкноты

Мещерякова Ольга 19 февраля, 12:09

С 22 февраля Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 грн.

Речь идет о банкнотах образца 2015 года с подписью председателя центробанка Якова Смолия и отображением на них года выпуска, передает пресс-служба Нацбанка.

Их вводят в обращение, чтоб обеспечить наличное обращение в пределах планового на 2019 год выпуска взамен изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.

При этом банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 грн образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.

В Минсоцполитики решили взяться за ФОПы
18 февраля
Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование физлиц - частных предпринимателей вместо найма на работу...
Нацбанк вводит в обращение новые 500-гривневые банкноты
19 февраля
С 22 февраля Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 грн. Речь идет о банкнотах образца 2015 года с подписью председателя центробанка Якова Смолия и отображением на них года выпуска, передает пресс-служба Нацбанка...
Киевляне заплатили 39 млн грн за свет не той компании
15 февраля
Часть жителей Киева после перехода с 1 января 2019 года на новый розничный рынок электроэнергии ошибочно заплатила за потребленную в январе электроэнергию на счета старого поставщика, суммарно перечислив ему около 39 млн грн...
Газ на украинских заправках дешевеет
14 февраля
Ряд сетей АЗС с 13 по 14 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 5-30 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива, передает УНИАН...
Нафтогаз в январе заплатила 5,8 млрд грн налогов
13 февраля
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе 2019 года заплатила в государственный бюджет около 5,8 млрд грн налогов, что составило 14% совокупного дохода государственного бюджета...
IKEA начала сдавать мебель в аренду
05 февраля
Сеть магазинов IKEA начала предлагать своим клиентам необычную услугу: теперь покупатели смогут не покупать мебель, а просто арендовать ее.   Пилотный проект уже запустили в Швейцарии: именно покупатели из этой страны смогут первыми воспользоваться нововведениями, передает ВВС...
Украина перечислит в МВФ около 360 млн долларов
05 февраля
Украина 5 февраля, перечислит Международному валютному фонду 257,2 млн SDR (около 360 млн долларов), сообщает РБК-Украина со ссылкой график на сайте МВФ. Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда Украина должна будет вернуть МВФ 114,3 млн  SDR (около 159,6 млн долларов)...
МВФ снова отложил выделение транша Украине
30 августа
В новом расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос отсутствует Рассмотрение выделения транша Украине отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда...
В Украине в июле базовая дефляция составила 0,4%
09 августа
Темпы базовой дефляции ускорились В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым, г. Севастополя и части территории проведения АТО) базовая инфляция в июле 2016 года составила 0,4% по сравнению с июнем 2016 года...
В Госдепе США предрекли крах украинской экономики из-за "Северного потока"
09 августа
Экономика Украины может потерять доход в размере 2 млрд долларов Осуществление проекта "Северный поток-2" может привести украинскую экономику к коллапсу. Об этом заявил посланник Государственного департамента США по вопросам мировой энергетики Амос Хохштайн, передает EuaActiv...
Нацбанк предлагает втрое ужесточить ограничение на наличные расчеты
05 августа
Ограничение на наличные расчеты физлиц с предприятиями предлагают ужесточить до 50 тыс. гривен в день Национальный банк Украины предлагает втрое ужесточить ограничение на наличные расчеты физических лиц с предприятиями до 50 тыс...
Электронная акцизная марка заработает в Украине в 2017, - ГФС
27 июля
Для контроля за перемещением товара будет использоваться электронная акцизная накладная В Украине электронная акцизная марка заработает в 2017 году. Об этом сообщил директор департамента налогов и сборов с юридических лиц Государственной фискальной службы Алексей Лишенко, передает пресс-служба ведомства...