Нацбанк вводит в обращение новые 500-гривневые банкноты

С 22 февраля Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 грн.

Речь идет о банкнотах образца 2015 года с подписью председателя центробанка Якова Смолия и отображением на них года выпуска, передает пресс-служба Нацбанка.

Их вводят в обращение, чтоб обеспечить наличное обращение в пределах планового на 2019 год выпуска взамен изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.

При этом банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 грн образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.