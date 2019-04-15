Порошенко рассказал об опасностях денационализации ПриватБанка

Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса, 15 апреля, заявил, что отказ от национализации ПриватБанка будет иметь серьезные экономические последствия.

«Задний ход национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что резкие движения по банку создадут определенные угрозы для его многочисленных клиентов.

«Решение в пользу бывшего владельца станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом. Попытка денационализации ПриватБанка, задний ход вызовет большой кризис в отношении с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности курса и может повлечь за собой новый кризис», - добавил Порошенко.

Тезис о возможной отмене приватизации ПриватБанка является одним из главных тезисов «черного пиара» против кандидата Владимира Зеленского. Слухи о якобы возвращении Привата, в случае победы Зеленского, бывшему акционеру финучреждения бизнесмену Игорю Коломойскому начали активно распространяться накануне второго тура выборов.

8 апреля Игорь Коломойский заявил, что хочет, чтобы государство вернуло ему $2 млрд капитала ПриватБанка, и тогда он откажется от споров в суде по этому делу.