Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка. В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение.

«18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, нарушающей нормы действующего законодательства», - сообщают в Национальном банке Украины.

Там отмечают, что соответствующее решение суда будут обжаловать в апелляционной инстанции.

«Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. В очередной раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность», - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

«Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и Правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований», - сообщила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Что Коломойский говорит про ПриватБанк

27 февраля стало известно, что бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский, в суде начал процесс обжалования решения правительства о национализации банка.

По этому поводу Коломойский говорил, что не хочет возвращать банк в свою собственность, но потребует получить от государства компенсацию «за незаконную национализацию банка», в размере 2 миллиардов долларов капитала банка.

В то же время действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что потенциальный выигрыш Коломойским дела ПриватБанка грозит будущему сотрудничеству Украины с МВФ.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций ПриватБанка. Другие принадлежали миноритарным акционерам, в том числе менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.

Как проходила национализация ПриватБанка

В декабре 2016 года ПриватБанк был национализированрешением украинского правительства. В декабре 2017 национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также ряда компаний, вероятно подконтрольных им.

По словам Коломойского, он был вынужден сам предложить национализацию ПриватБанка из-за «способов искусственного снижения капитализации банка» со стороны НБУ.

Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что экс-владельцы ПриватБанка вывели 16 млрд гривен ($608 млн) в ночь перед национализацией.Также сообщалось, что ПриватБанк перед национализацией вывел 110 млрд гривен ($4,08 млрд) через фиктивные компании.

Сколько денег из банка вывел Коломойский и как высокий суд Лондона их заморозил

20 декабря 2017-го Высокий суд Лондона решил арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире на сумму более $2,5 млрд.

Арест активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд. В результате этого средства были перечислены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели более $5,5 млрд.

Кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала около 10 лет.