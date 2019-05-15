У Зеленского хотят выплатить Коломойскому 2 млрд долларов в форме «взаимозачета долгов» по Привату

Эксперт по банковской деятельности в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского Виктория Страхова сообщила, что допускает выплату Игорю Коломойскому 2 миллиардов долларов компенсации в форме «взаимозачета долгов» по кредитам, которые компании Коломойского не выплачивают ПриватБанку.

«По моему мнению, капитал банка, который там был, это 21 млрд гривен. По текущему курсу - это немножко меньше одного миллиарда долларов. И второй вопрос - это то bail-in (операция по использованию средств кредиторов банка при его национализации - ред.), который состоялся, средства вкладчиков, которые были списаны. 29 млрд фактически были списаны», - пояснила Страхова.

По расчетам Страховой задолженность компаний Коломойского перед ПриватБанком, которую олигарх признал, составляет 60 млн гривен. Эксперт команды Зеленского предлагает уменьшить сумму этой задолженности на 2 миллиарда долларов, которые требует Коломойский. Как следствие, по итогам «взаимозачета» Коломойский останется должен ПриватБанку около 10 млрд гривен.

«Мы только говорим: «Он просит 2 миллиарда (долларов - ред.)», но мы-то забываем, что все же кредиты определенным компаниям своим он давал, и они не все погашаются. Что-то обслуживается, но по большей части не обслуживается. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны - зачислите. И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен ПриватБанку», - сообщила Страхова.

Отметим, что ранее Коломойский заявлял, что хочет получить от государства компенсацию за национализацию ПриватБанка в размере 2 миллиарда долларов. Именно в такую сумму олигарх оценил собственный капитал, который он вложил в банк.