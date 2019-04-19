Украинские еврооблигации упали на 1,4% после решения суда о денационализации ПриватБанка

Еврооблигации Украины в четверг, 18 апреля, упали на 0,6-1,4% после того, как стало известно, что Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка незаконной, сообщают участники рынка.

В частности, еврооблигации Украины со сроком погашения в 2021 году упали на 0,6%, а долгосрочные облигации со сроком погашения в 2027 году - на 1,4%, пишет Интерфакс.

Как отмечают участники рынка, падение котировок государственных ценных бумаг стало крупнейшим с февраля этого года. Кроме этого, дешевели другие государственные ценные бумаги Украины, обращающихся на западных биржах.

После национализации ПриватБанка НБУ заказал аудит международной аудиторской компании Kroll. Kroll по итогам аудита сообщила, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывелиболее $5,5 млрд. Кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала около 10 лет..

18 апреля, за три дня до второго тура выборов, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка. Минфин обжаловал это решение.