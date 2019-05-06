Экономика

В компании Boeing давно знали о неисправности датчиков в самолетах 737 MAX

Мещерякова Ольга 06 мая, 14:24

Компания Boeing еще за год до авиакатастрофы в Индонезии знала о неисправности датчиков угла атаки в самолетах 737 MAX и скрывала от перевозчиков информацию о том, что на моделях MAX стандартная функция безопасности Disagree Alert была отключена.

После трагедии в Индонезии в Boeing некоторым авиаперевозчикам дали «частичные и непоследовательные» объяснения. Подробную информацию о сбоях в системе самолетов компания предоставила лишь через пять месяцев после катастрофы 737 MAX в Эфиопии, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что перевозчики не знали, что функция безопасности Disagree Alert на самолетах включается только в дополнительном наборе опций, хотя на ранних моделях самолетов Boeing она была включена автоматически.

29 октября самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в море. На борту находились 189 человек, среди которых трое детей. Кроме того, этим рейсом летели 20 чиновников Министерства финансов Индонезии. После трагедии Федеральное авиационное управление США предупредило о неполадках оборудования у FMA. Как уточнил сам производитель, из-за ложных показателей системы контроля полета самолеты могут уйти в крутое пике.

10 марта в Эфиопии после шести минут полета разбился пассажирский Boeing 737 компании Ethiopian Airlines. Он направлялся из столицы страны Аддис-Абебы в Кению. На его борту находились 157 человек - граждане 33 стран, в том числе 19 сотрудников Организации Объединенных Наций. Все они погибли.

Напомним, акции компании Boeing упали на 10% после того, как Китай, Индонезия и Эфиопия ввели временный запрет на самолеты Boeing 737 Max 8.

13 марта государственная авиационная служба приостановила полеты в Украине моделей Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9. С даты принятия этого решения запрещается выполнение полетов на самолетах этих моделей до, в пределах, или над территорией Украины.

В компании Boeing давно знали о неисправности датчиков в самолетах 737 MAX
06 мая
Компания Boeing еще за год до авиакатастрофы в Индонезии знала о неисправности датчиков угла атаки в самолетах 737 MAX и скрывала от перевозчиков информацию о том, что на моделях MAX стандартная функция безопасности Disagree Alert была отключена...
Нафтогаз договаривается про поставки газа из Америки
03 мая
Глава Нафтогаза Андрей Коболев прибыл в Вашингтон и провел переговоры о возможных поставках американского газа в Украину. «Мы ведем переговоры по этому поводу, и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко...
Большинство украинских товаров покупает Польша
30 апреля
Польша стала крупнейшей страной-импортером украинских товаров в первом квартале 2019 года, обойдя Российскую Федерацию. По данным Государственной фискальной службы Украины в течение первых трех месяцев года Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, а в Россию - на 759 млн долларов...
Коломойский хочет не возвращать кредиты Нацбанку
26 апреля
Украинский олигарх Игорь Коломойский подал пять исков в Хозяйственный суд Киева против Национального банка и Приватбанка. В них обжалуются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним...
ЕС отказался принимать грязную российскую нефть: Украина перекрыла транзит
26 апреля
Украина приостановила транзит российской нефти потому, что в Европейском Союзе ее отказались принимать из-за низкого качества. «25 апреля в 21:43 АО «Укртранснафта» вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь - Броды» (МН «Дружба»)», - сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины»...
Европейский банк реконструкции и развития вдвое увеличит инвестиции в Украину
25 апреля
Европейский банк реконструкции и развития увеличит объемы инвестиций в украинскую экономику в 2019 году вдвое, по сравнению с 2018 годом - до $1 млрд. Об этом сообщила глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрив во время форума, организованного «Европейской бизнес-ассоциацией», передает Интерфакс...
Украинские еврооблигации упали на 1,4% после решения суда о денационализации ПриватБанка
19 апреля
Еврооблигации Украины в четверг, 18 апреля, упали на 0,6-1,4% после того, как стало известно, что Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка незаконной, сообщают участники рынка...
Верховный суд отменил национализацию скандального Одесского НПЗ
18 апреля
Верховный суд Украины отменил постановление о закрытии апелляционного производства в деле о передаче государству недвижимого имущества, которое принадлежало ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод...
Кабмин снижает цену на газ для населения
03 апреля
Кабинет министров принял решение, по которому «Нафтогаз Украины» может снизить цену на газ для населения. «Согласно с правительственным решением, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан продавать газ для населения по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты...
Биткоин резко подорожал до $5 000
02 апреля
Впервые с ноября прошлого года курс биткоина резко вырос на торгах до $5 000 - это почти на 20% за одни сутки. Такой курс криптовалюты зафиксировали на люксембургской бирже Bitstamp...
Доллар и евро в обменниках дорожают
26 марта
В украинских пунктах обмена валют доллар подорожал на 4 копейки, а евро продают на копейку дороже, пишет РБК-Украина. Курс покупки доллара сегодня составляет 26,60 - 27,00 (26,70 - 26,95 - 25 марта), продажи 27,00 - 27,30 (26,95 - 27,30 - 25 марта) грн за доллар...