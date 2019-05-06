В компании Boeing давно знали о неисправности датчиков в самолетах 737 MAX

Компания Boeing еще за год до авиакатастрофы в Индонезии знала о неисправности датчиков угла атаки в самолетах 737 MAX и скрывала от перевозчиков информацию о том, что на моделях MAX стандартная функция безопасности Disagree Alert была отключена.

После трагедии в Индонезии в Boeing некоторым авиаперевозчикам дали «частичные и непоследовательные» объяснения. Подробную информацию о сбоях в системе самолетов компания предоставила лишь через пять месяцев после катастрофы 737 MAX в Эфиопии, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что перевозчики не знали, что функция безопасности Disagree Alert на самолетах включается только в дополнительном наборе опций, хотя на ранних моделях самолетов Boeing она была включена автоматически.

29 октября самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в море. На борту находились 189 человек, среди которых трое детей. Кроме того, этим рейсом летели 20 чиновников Министерства финансов Индонезии. После трагедии Федеральное авиационное управление США предупредило о неполадках оборудования у FMA. Как уточнил сам производитель, из-за ложных показателей системы контроля полета самолеты могут уйти в крутое пике.

10 марта в Эфиопии после шести минут полета разбился пассажирский Boeing 737 компании Ethiopian Airlines. Он направлялся из столицы страны Аддис-Абебы в Кению. На его борту находились 157 человек - граждане 33 стран, в том числе 19 сотрудников Организации Объединенных Наций. Все они погибли.

Напомним, акции компании Boeing упали на 10% после того, как Китай, Индонезия и Эфиопия ввели временный запрет на самолеты Boeing 737 Max 8.

13 марта государственная авиационная служба приостановила полеты в Украине моделей Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9. С даты принятия этого решения запрещается выполнение полетов на самолетах этих моделей до, в пределах, или над территорией Украины.