Экономика

В Украине запретили Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии

Мещерякова Ольга 13 марта, 18:42

Государственная авиационная служба приостановила полеты в Украине моделей Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9.

В директиве отмечается, что с даты принятия этого решения запрещается выполнение полетов на самолетах этих моделей до, в пределах, с или над территорией Украины, сообщается на сайте ведомства.

Некоммерческая эксплуатация (например перегонные полеты) не подпадает под действие этой директивы.

В службе объяснили, что ее решение полностью совпадает с решением Агентства Европейского союза по авиационной безопасности (EASA) и других стран, которые накануне отказались от эксплуатации этих моделей Boeing.

10 марта в Эфиопии через шесть минут полета разбился пассажирский Boeing 737 компании Ethiopian Airlines. Он следовал из столицы страны Аддис-Абебы в Кению. На его борту находились 157 человек. В октябре прошлого года самолет той же модели потерпел катастрофу над Яванским морем. Тогда погибли 189 человек.

После этого 30 стран и авиакомпаний отказались от Boeing 737 Max 8, в том числе и компании, которые летали этими самолетами в Украину.

Авиакомпания МАУ пока не отказывается от заказанного Boeing 737 Max 8, но отложит его ввод в эксплуатацию, который ожидает в конце марта - начале апреля, однако пока не намерена отказываться от лайнера этой модели.

В Украине запретили Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии
13 марта
Государственная авиационная служба приостановила полеты в Украине моделей Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9. В директиве отмечается, что с даты принятия этого решения запрещается выполнение полетов на самолетах этих моделей до, в пределах, с или над территорией Украины, сообщается на сайте ведомства...
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