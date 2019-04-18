Верховный суд отменил национализацию скандального Одесского НПЗ

Верховный суд Украины отменил постановление о закрытии апелляционного производства в деле о передаче государству недвижимого имущества, которое принадлежало ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод. Соответствующее решение вынесено 4 апреля.

Верховный суд удовлетворил жалобу кипрской компании Empson Limited, которая владеет 99,57% акций НПЗ. Эту компанию связывают с бизнесменом Сергеем Курченко, который покинул территорию Украины.

13 ноября 2015 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о передаче на хранение вещественных доказательств по одному из уголовных дел против Курченко. Завод передали на хранение и управление госпредприятию Укртранснафтопродукт.

Адвокат Empson Limited подал апелляцию. 22 августа 2018 года суд закрыл производство и вернул жалобу, сославшись на окончание следствия по делу.

По мнению судей ВСУ, подобное решение нарушает Уголовный процессуальный кодекс. В итоге жалоба Empson Limited будет назначена к новому рассмотрению в апелляционном суде.

История собственности Одесского НПЗ

В 2013 году Одесский НПЗ у НК ЛУКОЙЛ купила группа ВЕТЭК Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче ВЕТЭК предприятия в залог ОАО Банк ВТБ (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.

Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской Empson Ltd (Кипр), через которую ВЕТЭК приобрела Одесский НПЗ у НК ЛУКОЙЛ.

19 июня 2017 года Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов Одесского НПЗ и Энергия и газ Украины, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко.

В конце июля 2017 это решение подтвердил апелляционный суд. Кроме этого, 100 тыс. т нефтепродуктов, поступивших на территорию Украины без уплаты таможенных платежей организацией во главе с Курченко, были конфискованы по решению суда.

В мае 2018 года Окружной админсуд Киева оставил в силе распоряжение Кабинета министров от 13 сентября 2017 года №632-р о передаче имущественных комплексов Одесский НПЗ и ООО Энергия и газ Украины в управление Фонда государственного имущества.

Напомним, ранее окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.