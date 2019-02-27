«Квантовый скачок Шевченко» выставят в заведении Veterano Resto

Выставка художника Александра Грехова «Квантовый скачок Шевченко», которую в столичном метро повредил винницкий радикал Юрий Павленко «Хорт», будет проходить в киевском заведении Veterano Resto.

Об этом у себя на странице в Facebook написал владелец пиццерии и ветеран боевых действий на Донбассе Леонид Остальцев.

«Возмутился, потому что какой-то ... порезал плакаты на станции метро, потом начал запугивать автора, а потом некоторые локации начали отменять выставки у себя из-за страха, что на них нападут. Я связался с автором Александром Грековым и договорился, что эта выставка будет проходить у нас», - написал он.

По словам Остальцева, выставка в заведении появится в течение нескольких дней.

«Чтобы люди и молодежь начали говорить на украинском - это надо сделать трендом. Говорить на украинском должно быть чем-то крутым», - пояснил он.

10 февраля на киевской станции метро «Тараса Шевченко» появилась красочная выставка иллюстратора Александра Грехова под названием «Квантовый скачок Шевченко», которая изображает поэта в роли различных киногероев и исторических фигур.

Спустя некоторое время Юрий Павленко порезал картины, заявив, что они являются украинофобными.

18 февраля Национальный музей Тараса Шевченко, Киевский метрополитен и иллюстратор Александр Грехов решили досрочно закрыть выставку. Ее отменили также во Львове и Виннице. 23 февраля Павленко объявил «в розыск» автора картин Грехова.