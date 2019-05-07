Французского актера Алена Делона обвинили в сексизме и гомофобии и призвали не давать ему почетную Золотую пальмовую ветвь международного Каннского кинофестиваля за вклад в развитие кинематографа.

Обвинения в адрес актера выдвинула основательница организации «Женщины и Голливуд» Мелисса Сильверштайн, пишет Variety.

Она заявила, что «крайне разочарована» тем, что Канны будут чествовать кого-то, кто придерживается таких «отвратительных ценностей».

Ранее активистка заявила, что Делон «публично признался, что бьет женщин». «Он присоединился к расистскому и антисемитскому фронту. Он утверждал, что быть геем - это «против природы». Каннский кинофестиваль взял на себя обязательства разнообразия и интеграции. Почитая мистера Делона, Канны уважают эти отвратительные ценности», - написала Сильверштайн в Twitter.

В то же время представители Канн решили оставить награду для актера, несмотря на критику со стороны американской организации. Представитель жюри фестиваля в комментарии для издания Variety сообщил, что «Алена Делона чествуют, потому что он легендарный актер и часть каннской истории».

«Так как мы чествовали Клинта Иствуда, Вуди Аллена и Аньес Варда, Жан-Поля Бельмондо и Жан-Пьера Лео... для нас было очень важно отметить знаменитого актера Алена Делона», - сообщили в жюри.

Кроме того, французская феминистская организация Osez Le Feminisme заявила, что «Канны посылают негативный сигнал женщинам и жертвам насилия, чествуя Делона».

Решение о присуждении премии Делону вызывает вопрос на фоне того, что Канны пытаются стать более инклюзивным фестивалем.

Отметим, почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля Делону присудили в апреле за вклад в развитие кинематографа. Организаторы описывают Делона, как живую «легенду и икону, отмечая, что в Японии актера называют весенним самураем за его актерский талант». Награда будет вручена в мае.