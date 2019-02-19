Карл Лагерфельд умер в Париже. Ему было 85 лет

Известный французский дизайнер, фотограф и креативный директор дома моды Chanel Карл Лагерфельд скончался в Париже на 85м году жизни.



«Имея плодовитое креативное сознание и бесконечное воображение, Карл Лагерфельд исследовал множество художественных направлений, в том числе фотографию и короткометражное кино. Начиная с 1987 года, дом Chanel выигрывал благодаря его таланту. Наконец, нельзя говорить о Карле Лагерфельде, не упомянув его врожденное чувство юмора и умение посмеяться над собой», - говорится в официальном заявлении Chanel, процитированном изданием WWD.



Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге. В начале 50-х он переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).



После этого дизайнер работал в Jean Patou, Charles Jourdan, Chloé, Krizia. Последние годы Лагерфельд был креативным директором французского дома Chanel и итальянского бренда Fendi, а также создавал коллекции для собственного одноименного бренда, сотрудничал с Мадонной и Кайли Миноуг, выпускал коллаборации с другими марками, например, с H&M.



Кроме того, о дизайнере было снято несколько документальных фильмов, среди которых - «Lagerfeld Confidential», «Un Roi seul» и «Karl Lagerfeld se dessine».