Культура

Карл Лагерфельд умер в Париже. Ему было 85 лет

Мещерякова Ольга 19 февраля, 15:13

Известный французский дизайнер, фотограф и креативный директор дома моды Chanel Карл Лагерфельд скончался в Париже на 85м году жизни.


«Имея плодовитое креативное сознание и бесконечное воображение, Карл Лагерфельд исследовал множество художественных направлений, в том числе фотографию и короткометражное кино. Начиная с 1987 года, дом Chanel выигрывал благодаря его таланту. Наконец, нельзя говорить о Карле Лагерфельде, не упомянув его врожденное чувство юмора и умение посмеяться над собой», - говорится в официальном заявлении Chanel, процитированном изданием WWD.


Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге. В начале 50-х он переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).


После этого дизайнер работал в Jean Patou, Charles Jourdan, Chloé, Krizia. Последние годы Лагерфельд был креативным директором французского дома Chanel и итальянского бренда Fendi, а также создавал коллекции для собственного одноименного бренда, сотрудничал с Мадонной и Кайли Миноуг, выпускал коллаборации с другими марками, например, с H&M.


Кроме того, о дизайнере было снято несколько документальных фильмов, среди которых - «Lagerfeld Confidential», «Un Roi seul» и «Karl Lagerfeld se dessine».

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