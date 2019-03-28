Клип Rammstein: роды окровавленных щенков и поцелуй отрубленной головы

Немецкая рок-группа Rammstein выпустила первый за семь лет клип на песню «Deutschland». Премьера состоялась 28 марта на YouTube-канале группы.
В песне и клипе есть множество отсылок к раннему творчеству группы.
«Средневековые рыцари, солдаты Первой мировой, казни Третьего Рейха, роды окровавленных щенков, чернокожая Германия, поцелуй отрубленной головы, "Deutschland Uber Allen!"», - так прокомментировал известный музыкальный критик Михаил Козырев.
Хронометраж клипа «Deutschland» - почти 10 минут.
Rammstein использовали в клипе образы заключеннных времен нацистской Германии. Участники группы предстают в нем в полосатых робах узников нацистских концлагерей, стоя на эшафоте с петлями на шеях.
В Германии политики и еврейская община раскритиковали тизер нового клипа немецкой рок-группы Rammstein, в котором музыканты предстали в образе заключенных концлагеря, ожидающих казни. Еврейская община увидела на видео оскорбление жертв Холокоста и назвала ролик пренебрежительным, хотя стоит отметить, что это случилось еще до публикации полной версии.
Цитата из текста композиции:
"Германия, моё сердце пылает
Хочу любить и проклинать тебя
Германия, твоё дыхание холодно
Такая молодая и в то же время такая древняя
Германия!".