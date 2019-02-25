MARUV может не поехать на Евровидение

Певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019 может не поехать в Тель-Авив.

MARUV получила на ознакомление контракт с НОТУ, который запрещает гастролировать в РФ. Ей дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и на объявление своего решения.

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019", - написала об этом контракте певица на Facebook.

По итогам финала MARUV получила 11 баллов из 12 возможных. Члены жюри поставили певице 5 очков, по результатам зрительских голосований MARUV получила максимально - 6 баллов.

На втором месте оказалась Freedom-jazz girls band с 10 баллами. 8 баллов получила KAZKA и заняла третье место. YUKO и Brunettes Shoot Blondes разделили 4 и 5 места получив в сумме каждый по 5 баллов. На шестом - ANNA MARIA с 3 баллами.