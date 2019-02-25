MARUV не едет на Евровидение-2019 от Украины

Певица Анна Корсун (MARUV), которая победила на нацотборе на конкурс "Евровидение-2019" отказалась подписывать контракт с UA:Общественное вещание.

"Общественный вещатель (ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 из-за ряда причин", - сообщили на Суспильном.

В компании подчеркнули, что певица победила в национальном отборе в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей.

"Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ПАО "НОТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным амбассадором Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ПАО "НОТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - поясняется в релизе.

Кроме того, согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Сложившаяся вокруг национального отбора ситуация имеет признаки политизации. "Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора", - констатируют в НОТУ.

Общественный вещатель также усматривает в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам общественного вещателя.

В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания в Facebook написал, что в результате длительных переговоров между НОТУ и командой MARUV стороны не пришли к согласию, и соглашение подписано не будет.

"Именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что является требованием Евровидения) НОТУ прописало в соглашении условия (для всех участников), которые способствовали бы урегулированию этого болезненного вопроса. В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса). А также внимательное отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или какие-либо высказывания, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру - это стандартные условия обладателя конкурса, Европейского Союза вещателей). Именно НОТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на Евровидении. Как внутри страны, так и вне", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что "не все украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами".

"Таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении, пока не принято. Переговоры с последующим кандидатом начнем утром", - сообщил он.

Ранее MARUV писала, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться от участия в конкурсе.