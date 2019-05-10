Ноэл Галлахер из Oasis начал свой клип с украинского гопака

Британский певец, бывший лидер и автор большинства песен английской рок-группы Oasis Ноэл Галлахер выпустил новый клип, в котором танцоры исполняют гопак Брэдфордского клуба украинской диаспоры в Британии.

«Как еще лучше начать клип, как не с украинского казачьего братства с участием лучших танцоров Бредфордса?» - говорится говорится на странице Брэдфордского клуба в Facebook.

В начале клипа двое танцоров в национальных украинских костюмах танцуют гопак, рядом с ними мужчина в традиционном украинском наряде поет.

Ноэл Галлахер - британский музыкант, певец, гитарист, основатель и автор большинства песен британской рок-группы Oasis. После распада группы в 2009 году Ноэл начал сольную карьеру.

Он - родной брат британского музыканта и легендарного голоса группы Oasis Лиама Галлахера, который будет одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве. Он выступит в столице со своим сольным проектом.