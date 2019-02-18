Нью-Йоркский коп приказал застрелить рэпера 50 cent

Бруклинский полицейский Эмануэль Гонсалес приказал застрелить хип-хоп-исполнителя Кертиса Джексона, известного как 50 cent.



Летом 2018 года офицер полиции узнал, что рэпер планирует посетить боксерский поединок в Бронксе, и отдал своим подчиненным распоряжение открыть стрельбу, если они увидят музыканта на мероприятии. Позднее сам Гонсалес заявил, что не собирался нападать на артиста, и назвал свои слова шуткой. В отношении него начали расследование, передает The New York Daily News.



Отмечается, что за месяц до этого офицер подал жалобу в полицию из-за публикации 50 cent в Instagram. Артист выложил пост, в котором угрожал Гонсалесу. Подписчики рэпера также стали писать ему агрессивные сообщения, некоторые из них даже призывали убить его. Позднее исполнитель удалил публикацию и пояснил, что написал это, потому что полицейский шантажировал его друга - владельца клуба Love and Lust.



Представитель музыканта заявил, что тот серьезно воспринял случившееся и нанял юристов, чтобы проконсультироваться по поводу дальнейших действий. «Он обеспокоен тем, что полиция Нью-Йорка не рассказала ему раньше об этой угрозе. И еще больше он обеспокоен тем, что Гонсалес продолжает носить свой значок и пистолет», - отметил он.