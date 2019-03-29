Культура

Опубликован трейлер мини-сериала HBO про Чернобыль

Мещерякова Ольга 29 марта, 15:18

Телеканал HBO опубликовал трейлер нового мини-сериала «Чернобыль» об аварии на ЧАЭС, которая произошла в Украине в апреле 1986 года и повлияла на экологию ряда стран не только Советского Союза, но и Западной Европы и Скандинавии.

Драма состоит из пяти серий, снятых совместно со Sky. Премьера ленты состоится 6 мая 2019 года.

«Чернобыль» показывает историю одной из самых страшных техногенных катастроф в истории, и жертвы, положенные для спасения Европы от невероятной катастрофы, отмечают в HBO.

В сериале сыграли номинант премии «Эмми» Джаред Харрис («Корона», «Безумцы»), Стеллан Скарсгард («Меланхолия», «Девушка с татуировкой дракона»), номинант на «Оскар» Эмили Уотсон («Хилари и Джеки», «Рассекая волны», «Эквилибриум») и другие. Автор сценария - Крэйг Мазин, а режиссером картины стал Юхан Ренк, известный по сериалам «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».

Джаред Харрис изображает Валерия Легасова, ведущего советского физика-ядерщика. В составе команды реагирования он одним из первых осознал масштабы беспрецедентной катастрофы, которая произошла на АЭС. Стеллан Скарсгард играет советского вице-премьера Бориса Щербину, которого Кремль назначает руководителем правительственной комиссии по Чернобылю в первые часы после аварии. Эмили Уотсон изображает Ульяну Хомюк, советского физика-ядерщика, решившую раскрыть тайну того, что привело к чернобыльской катастрофе.

Напомним, немецкая рок-группа Rammstein выпустила первый за семь лет клип на песню «Deutschland». Премьера состоялась 28 марта на YouTube-канале группы. В песне и клипе есть множество отсылок к раннему творчеству группы.

Опубликован трейлер мини-сериала HBO про Чернобыль
29 марта
Телеканал HBO опубликовал трейлер нового мини-сериала «Чернобыль» об аварии на ЧАЭС, которая произошла в Украине в апреле 1986 года и повлияла на экологию ряда стран не только Советского Союза, но и Западной Европы и Скандинавии...
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