Культура

Принц Гарри и Опра Уинфри снимают сериал про психическое здоровье

Мещерякова Ольга 10 апреля, 21:03

Принц Гарри вместе с американской телеведущей Опрой Уинфри снимут документальный сериал о психическом здоровье.

Сериал покажут на Apple TV. Гарри и Опра стали соавторами и исполнительными продюсерами проекта. Ожидается, что сериал выйдет в эфир в 2020 году. Его задачей будет помочь телезрителям откровенно говорить о проблемах с психикой и находить методы для их решения, сообщается в Instagram Кенсингтонского дворца.

«Я искренне верю, что хорошее психическое здоровье - это ключ к сильному лидерству, продуктивным сообществам и целеустремленному самосовершенствованию. ...Мы надеемся, что этот сериал будет позитивным, поучительным и инклюзивным - он поделится глобальными историями о беспрецедентном человеческом духе, который отбивается от самых темных мест, и о возможности лучше понять себя и окружающих. Я невероятно горд работать вместе с Опрой над этим жизненно важным сериалом», - сказал Гарри.

Принц Гарри вместе с братом Уильямом весной 2016 года возглавили фонд Heads Together. Он занимается проблемой стигматизации психических заболеваний, поддерживает нуждающихся в помощи и собирает деньги на разработку новых методов лечения.

Сам Гарри в 2017 году признался, что старался не думать о смерти матери - принцессы Дианы - и обратился к психологам после того, как в течение двух лет в его жизни был «полный хаос».

Принц Гарри и Опра Уинфри снимают сериал про психическое здоровье
10 апреля
Принц Гарри вместе с американской телеведущей Опрой Уинфри снимут документальный сериал о психическом здоровье. Сериал покажут на Apple TV. Гарри и Опра стали соавторами и исполнительными продюсерами проекта...
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