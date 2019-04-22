Российские певцы поздравляют Зеленского и просятся на гастроли

Российские поп-звезды Наташа Королева, Дима Билан и Николай Басков рассказали в соцсетях о том, что из-за переизбрания президента надеются на то, что их снова пустят в Украину на концерты.

Певица Наташа Королева заявила, что считает предварительные итоги голосования хорошими. Она призналась, что знакома с Зеленским лично, и выразила надежду, что он останется порядочным человеком на посту президента. Она добавила, что далека от политики, однако ее «запрещают и закрывают» в Украине.

Артист Николай Басков написал в Instagram-аккаунте, что рассчитывает на отмену запрета выступлений на Украине. «Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками», - признался певец.

Поп-исполнитель Дима Билан, в свою очередь, пожелал Зеленскому в Instagram оставаться объективным и верить в то, что «один человек зачастую меняет ход истории». «Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы, хочется дружбы!» - призвал артист.

В 2017 году Билан был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «незаконного пересечения украинской границы». Басков также был внесен в черный список российских исполнителей из-за посещения Крыма. В 2016-м Служба безопасности Украины запретила Наташе Королевой въезд на территорию страны на пять лет.

Напомним, Петр Порошенко проиграл выборы шоумену Владимиру Зеленскому: разница между Зеленским и Порошенко более 48% голосов.