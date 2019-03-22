Российскую комедиантку Варнаву добавили в украинский черный список

Министерство культуры Украины внесло российскую телеведущую и участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Это указано в обновлении на сайте ведомства от 21 марта.

Решение было принято после обращения Службы безопасности в соответствии с законом о защите информационного теле- и радиопространства. Варнаву теперь не будут показывать в Украине на телевидении, а также не будут транслировать фильмы с ее участием.

В мае 2017 года СБУ запретила телеведущей въезд в Украину на пять лет из-за посещения ею оккупированного Крыма.