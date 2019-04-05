Солисту The Rolling Stones Мику Джаггеру провели успешную операцию на сердце

Английский рок-музыкант, вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце в Нью-Йорке. Сейчас он отдыхает, и в ближайшие дни его могут выписать.

Врачи смогли получить доступ к сердечному клапану Джаггера через его бедренную артерию. Источники говорят, что Джаггер должен отдохнуть после завершения транскатетерной замены аортального клапана (TAVR). Врачи смогли восстановить сердечный клапан с помощью катетера, не оперируя грудную клетку, пишет издание Billboard.

Джаггер должен отдыхать в течение четырех-пяти дней, чтобы артерия могла заживать без каких-либо серьезных кровотечений. Он сможет двигается через несколько дней, но ему понадобится дополнительное время для восстановления, прежде чем вернуться на сцену.

В воскресенье, 31 марта, The Rolling Stones объявили, что перенесли свой тур по Северной Америке, чтобы их фронтмен мог провести процедуру. Ранее запланированный на апрель, тур начнется в июле, новые даты объявят в ближайшие недели.

Напомним, в феврале известный рок-музыкант и основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн попал в больницу. Тогда он отменил запланированный гастрольный тур по Европе и перенес концерты на сентябрь 2019 года.