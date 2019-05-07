Культура

Сценарист рассказал как и где снимали минисериал «Чернобыль»

Мещерякова Ольга 07 мая, 13:24

6 мая на американском телеканале HBO выходит первая серия мини-сериала «Чернобыль». Сценарист Крэйг Мазин рассказал, где снимали ленту и почему он чувствует личную ответственность перед украинцами.

«Взрыв - это, на самом деле, наименее интересное из того, что произошло», - сказал Мазин в интервью изданию Variety.

Команда сериала объясняет, что «Чернобыль» - это не фильм-катастрофа, а человеческая история, пишет BBC.

Сам же Мазин рассказал , что перед съемками смотрел документальные фильмы, отчеты, читал книги, интервью, советовался с жителями Припяти и бывшими ликвидаторами. В ленте хотели воспроизвести все культурные подробности.

«Как писатель я чувствовал огромную ответственность не только перед населением бывшего Советского Союза, но и непосредственно перед народом Украины», - сказал он.

Мазин добавил, что его главный консультант родилась в Кременчуге и жила в Киеве в момент аварии.

Снимали сериал в Литве и Киеве. Литву выбрали, потому что там есть советские здания и соответствующие локации, а также был доступ к Игналинской атомной электростанции (так называемой сестре Чернобыльской АЭС). Роль Припяти «играл» спальный район Вильнюса.

В Киеве же снимали финальные эпизоды.

Мазин добавил, что ездил и в украинскую Припять, и на станцию. Отснятый материал покажут в конце сериала, чтобы «помочь людям понять, что произошло с этой местностью».

Сценарист добавляет, что сериал сейчас выходит на экраны не случайно, потому что миру «нужно знать полную историю Чернобыльской катастрофы, повлекшей за собой так много страданий и трагедий для многих людей».

«Если мы не помним и не чтим память об этих ужасных страницах истории, они вполне могут повториться», - сказал Мазин.

Сериал состоит из пяти эпизодов, которые будут выходить с 6 мая по 3 июня. В Украине его можно увидеть на платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию «Амедиатека».

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