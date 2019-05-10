Сценарий украинской короткометражки победил в Нью-Йорке

Сценарий украинского короткомеражного фильма «Тише» («Quiet») авторства Олега Бородая стал одним из победителей на New York International Screenplay Awards (NYISA).

Сценарий украинского фильма в Нью-Йорке получил первое место в номинации «Лучший сценарий короткометражного фильма», пишет Медианяня.

«Получив письмо, в котором говорилось о победе, мы не могли поверить, что это именно нью-йоркский фестиваль. Ведь среди всех фестивалей, на которые мы подавались, этот был для нас главным. Это не просто кинофестиваль, у которого есть номинация «Лучший сценарий», а именно фестиваль сценариев», - рассказывает изданию сценарист фильма Олег Бородай.

Ранее проект уже участвовал в нескольких фестивалях в Европе, США и Канаде. Недавно он победил на фестивале Global India International Film Festival в номинации Best Writing Dialogue.

Съемки фильма «Тише» пройдут в июне-июле этого года в Киеве, занимается производством BRIX Creative Production.

Напомним, 6 мая на американском телеканале HBO вышла первая серия мини-сериала «Чернобыль». Сценарист Крэйг Мазин рассказал, где снимали ленту и почему он чувствует личную ответственность перед украинцами.