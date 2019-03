Фронт-мен The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалиста лендарной британской группы The Prodigy нашли мёртвым в его доме в графстве Эссекс. Киту Флинту было 49 лет.

Полиция подтвердила, что тело 49-летнего мужчины нашли в доме Эссекс, передает ВВС со ссылкой на агентство AP.

Правоохранители не считают причину смерти подозрительной.

«Новость правдива, я не верю, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в минувшие выходные. Я в шоке, очень злой, растерянный и с разбитым сердцем. Покойся с миром. Брат Лиам», - говорится на официальной странице The Prodigy в Instagram.

"Мы приехали на вызов и, к сожалению, 49-летний мужчина был мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники проинформированы. Эта смерть не рассматривается как подозрительная", - заявили в полиции.Недавно Флинт вернулся в Британию из тура по Австралии и в мае должен был начать тур по США.

Кит Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, а в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter из альбома The Fat of the Land.