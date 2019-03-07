Культура

Умер первый басист группы Queen

Мещерякова Ольга 07 марта, 12:36

Умер первый бас-гитарист британской рок-группы Queen Майк Гроуз.

Об этом сообщил барабанщик коллектива Роджер Тейлор в своем Facebook-аккаунте 6 марта.

«Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще были школьниками. Он всегда звучал здорово. Покойся с миром», - написал он.

Гроуз стал участником Queen в 1970 году, однако всего через несколько месяцев он покинул коллектив, успев выступить лишь на трех концертах.

Он объяснил свое решением тем, что устал от музыкального бизнеса и хочет заняться чем-то другим. Следующий бас-гитарист Даг Боги ушел из группы после двух выступлений.

Умер первый басист группы Queen
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Умер первый бас-гитарист британской рок-группы Queen Майк Гроуз. Об этом сообщил барабанщик коллектива Роджер Тейлор в своем Facebook-аккаунте 6 марта. «Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще были школьниками...
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