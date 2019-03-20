В Киеве запретили бродячие цирки с животными

Окружной административный суд признал законным постановление Киевской городской государственной администрации о запрете в столице гастролей передвижных цирков, которые используют в своих выступлениях животных.

«Победа! Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство», - говорится в сообщении зоозащитной организации Uanimals на Facebook.

Киевская горадминистрация приняла решение еще в 2017 году, но владельцы цирков подали в суд о признании его незаконным.

В декабре 2018 года Кабинет Министров рассмотрел и одобрил изменения касательно защиты животных от жестокого обращения. Проблемы жестокого обращения касаются не только цирков. Речь идет и о санкциях к безответственным и жестоким владельцам, а также о содержании животных в частном секторе.