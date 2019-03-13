Во Франции покажут документальный фильм про Донбасс

Во Франции 27 марта выходит в кинопрокат документальный фильм режиссера Игоря Минаева "Какофония Донбасса", созданный компанией "Тремпель Фильмз" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Прокатом картины во Франции занимается компания Zelig Films Distribution, рассказал пресс-секретарь Госкино.

Премьера "Какофонии Донбасса" состоялась в марте 2018 года на фестивале Docudays UA, в том же году фильм принял участие в программе 34-го Варшавского международного кинофестиваля.

""Какофония Донбасса" - это лента-рассуждение по исследованию создания мифа о Донбассе. Минаев связывает сегодняшние события на Донбассе с влиянием советской пропаганды, в которой миф о рабочем и шахтере занимал центральное место. Жизнь обещала быть симфонией труда, радости и благополучия, но оказалась обманом и манипуляцией. Пропаганда создала настолько ложную параллельную реальность, что однажды ситуация взорвалась и началась война", - сказано в сообщении Госкино.

Допремьерный показ фильма состоится в Париже на Елисейских Полях в кинотеатре Le Balzac 26 марта в 20:30.