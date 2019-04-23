Культура

Впервые ученые зафиксировали «марсотрясение»

Мещерякова Ольга 23 апреля, 22:56

Впервые в истории космических наблюдений аппарат InSight зафиксировал сейсмическую активность на Марсе.

Колебания зафиксировали 6 апреля. Толчки были слабыми, и на Земле их бы не распознали. Их удалось зафиксировать только с космического аппарата, так как поверхность Марса практически неподвижна, сообщили в космическом агентстве Франции.

По мнению ученых, эпицентр толчков находился под поверхностью планеты, поэтому они исключают, что сейсмометр мог зафиксировать колебания ветра. Причину толчков они назвать пока не могут.

Агентство добавляет, что похожие сигналы регистрировались на Марсе и в другие дни - 14 марта, а также 10 и 11 апреля. Сейсмометр аппарата поместили на поверхность Марса в декабре.

Впервые ученые зафиксировали «марсотрясение»
23 апреля
Впервые в истории космических наблюдений аппарат InSight зафиксировал сейсмическую активность на Марсе. Колебания зафиксировали 6 апреля. Толчки были слабыми, и на Земле их бы не распознали...
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