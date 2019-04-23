Впервые ученые зафиксировали «марсотрясение»

Впервые в истории космических наблюдений аппарат InSight зафиксировал сейсмическую активность на Марсе.

Колебания зафиксировали 6 апреля. Толчки были слабыми, и на Земле их бы не распознали. Их удалось зафиксировать только с космического аппарата, так как поверхность Марса практически неподвижна, сообщили в космическом агентстве Франции.

По мнению ученых, эпицентр толчков находился под поверхностью планеты, поэтому они исключают, что сейсмометр мог зафиксировать колебания ветра. Причину толчков они назвать пока не могут.

Агентство добавляет, что похожие сигналы регистрировались на Марсе и в другие дни - 14 марта, а также 10 и 11 апреля. Сейсмометр аппарата поместили на поверхность Марса в декабре.