Культура

Уже трое финалистов отбора на Евровидение-2019 отказались ехать в Израиль

Мещерякова Ольга 27 февраля, 13:58

Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, которые заняли второе и третье место на нацотборе на Евровидение-2019 отказались представлять страну на песенном конкурсе.

С таким предложением к ним обратилась Национальная общественная телерадиокомпания Украины после отказа певицы MARUV, которая заняла первое место.

Как известно, четвертое и пятое места в нацотборе заняли Brunettes Shoot Blondes и Yuko соответственно.

23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

25 февраля певица Анна Корсун (MARUV), которая победила на нацотборе на конкурс "Евровидение-2019" отказалась подписывать контракт с UA:Общественное вещание.

Уже трое финалистов отбора на Евровидение-2019 отказались ехать в Израиль
27 февраля
Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, которые заняли второе и третье место на нацотборе на Евровидение-2019 отказались представлять страну на песенном конкурсе. С таким предложением к ним обратилась Национальная общественная телерадиокомпания Украины после отказа певицы MARUV, которая заняла первое место...
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