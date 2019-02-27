Уже трое финалистов отбора на Евровидение-2019 отказались ехать в Израиль

Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, которые заняли второе и третье место на нацотборе на Евровидение-2019 отказались представлять страну на песенном конкурсе.

С таким предложением к ним обратилась Национальная общественная телерадиокомпания Украины после отказа певицы MARUV, которая заняла первое место.

Как известно, четвертое и пятое места в нацотборе заняли Brunettes Shoot Blondes и Yuko соответственно.

23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

25 февраля певица Анна Корсун (MARUV), которая победила на нацотборе на конкурс "Евровидение-2019" отказалась подписывать контракт с UA:Общественное вещание.