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Аваков пообещал, что "Нацдружины" в выборы вмешиваться не будут

Мещерякова Ольга 12 марта, 17:07

Наблюдатели на выборах 2019 от "Национальных дружин" не будут силовым способом вмешиваться в избирательный процесс.

Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина.

На брифинге министр в очередной раз подчеркнул, что ни одна общественная организация не будет иметь право силовым способом вмешиваться в избирательный процесс.

"По обращению ЦИК мы провели профилактику ситуации. Есть убеждение, что никто из тех, кто красиво заявляет (о применении силы в случае выявленных нарушений, - ред.) не пойдет на конфликт", - добавил Аваков.

В то же время глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что "Национальные дружины" зарегистрированы наблюдателями, но на сегодня законодательно не урегулирована возможность отмены регистрации.

"На заявления "Нацдружин" отреагировали, направили заявления. Ими занимается МВД и СБУ, ждем заключения от компетентных органов", - добавила она.

В эфире "Радио Свобода" представитель "Национальных дружин" Игорь Вдовин заявил, что в случае фальсификаций на выборах наблюдатели от их организации могут применить силу. После этого заявления Центральная избирательная комиссия обратилась в СБУ.

Ранее в Гражданской сети ОПОРА подчеркнули, что заявление "Национальных дружин" о готовности применять силу на выборах 2019 угрожает легитимности голосования.

Аваков пообещал, что "Нацдружины" в выборы вмешиваться не будут
12 марта
Наблюдатели на выборах 2019 от "Национальных дружин" не будут силовым способом вмешиваться в избирательный процесс. Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина...
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