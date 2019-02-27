Мнения

Гопко: безвиз под угрозой из-за отмены статьи про незаконное обогащение

Мещерякова Ольга 27 февраля, 14:25

Из-за признания КСУ неконституционной статью про незаконное обогащение должностных лиц действие безвизового режима для украинцев с Европейским Союзом оказалось под угрозой.

Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, передает Интерфакс.

"Это создаёт определенные риски, потому что мы нарушаем одно из обязательств", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли отмена статьи УК о незаконном обогащении привести к приостановке безвизового режима с ЕС.

"Будем смотреть на реакцию Европейского Союза", - добавила она.
В то же время Гопко высказала надежду на политическую ответственность в контексте того, что в украинском парламенте уже прозвучала инициатива разработать новый законопроект, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение.

По мнению главы комитета, Конституционный суд занял политическую позицию в этом вопросе.

"Очевидно, здесь было давление со стороны Верховной Рады, тех депутатов, которые встревожены (угрозой попасть под действие статьи). Плюс, я думаю, некоторые члены Конституционного суда тоже, возможно, не понимают, как обществу объяснить свой стиль жизни, имущества, доходов", - сказала нардеп.

Напомним, КСУ признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), в связи с тем, что ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Тимошенко хочет объявить импичмент Порошенко
26 февраля
Лидер партии "ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента Украины из-за журналистского расследования по коррупционным схемам в оборонной сфере...
Омбудсмен РФ хочет забрать крымских перебежчиков из украинской тюрьмы
20 февраля
Российская омбудсмен Татьяна Москалькова хочет попросить у украинского президента после выборов отпустить дезертиров и госизменщиков, которые перешли в российские вооруженные силы после захвата Крыма...
Вакарчук про участие в выборах в Раду: «эта опция тоже на столе»
19 февраля
Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассматривает возможность участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре 2019 года. На прямой вопрос о выборах в Раду он не дал четкого ответа и заявил, что «эта опция тоже на столе», передает Украинская правда...
Адвокат Мангера назвал Гандзюк агентом СБУ
14 февраля
Шевченковский суд Киева рассматривает избрание меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Защита головы Херсонского облсовета утверждает, что погибшая активистка Екатерина Гандзюк была внештатным агентом СБУ с позывным "Пятая"...
Российские наблюдатели работали в Украине пропагандистами
07 февраля
Украина имеет негативный опыт последних избирательных кампаний, когда наблюдатели де-факто работали российскими пропагандистами. Об этом 24 каналу рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель...
Янукович: меня кинули как лоха
06 февраля
Во время выступления на пресс-конференции в России, бывший президент Украины Виктор Янукович пожаловался журналистам на украинских и европейских политиков, которые, по его мнению, обманули и предали его...
Экс-глава СБУ: место Януковича на нарах
06 февраля
Янукович должен сидеть: или в Украине, или в международной тюрьме. Так экс-голова Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко отреагировал на сегодняшнюю пресс-конференцию экс-президента Украины Виктора Януковича...
Саакашвили: Развитию Украины мешает система коалиционности власти
29 сентября
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о причинах, по которым реформы в Украине проходят недостаточно быстро.   По его мнению, причина в том, что украинцы медленно заводятся, сказал Саакашвили в интервью изданию "Новое время"...
Есть серьезные предпосылки считать падение рейтинга Путина устойчивым трендом, - эксперт
28 августа
События последних месяцев принесли России и лично Президенту Владимиру Путину сплошные неприятности. Международный трибунал по малайзийскому Боингу, несмотря на вето России в Совбезе ООН, состоится, его результаты будут признаны всем мировым сообществом и это мировое сообщество найдет способ наказать виновных...
Чувства верующих для россиян важнее свободы слова, - опрос
13 августа
Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что большинство россиян (68%) убеждены в необходимости руководствоваться в первую очередь принципами политкорректности и вежливости, а не правом на свободу слова...
Опрос: каждый пятый россиянин выступает за запрет герба Украины
07 августа
Каждый пятый россиянин поддерживает запрет герба Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, как россияне относятся к символам...
НАТО: Путин не остановит войну на Донбассе
26 июня
В НАТО считают, что президент России Владимир Путин не прекратит агрессию на востоке Украины.   «Я не думаю, что господин Путин прекратил агрессию в Восточной Украине», - цитирует Reuters слова главнокомандующего силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава...