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Госдеп США: указом про паспорта Путин проверяет на прочность Зеленского

Мещерякова Ольга 08 мая, 23:57

Президент России Владимир Путин указом об упрощенной процедуре выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей хотел проверить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «на прочность».

Такое мнение в интервью BBC выразил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Журналист спросил Волкера, как он относится к версии, по которой причиной упрощенной паспортизации оккупированного Донбасса является возможность «забрать противников Украины» в Россию, а Донбасс - реинтегрировать.

На что Волкер сказал, что не считает это мотивом действий Путина.

«Скорее всего, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского», - сказал спецпредставитель США.

И добавил, что он не против версии, озвученной журналистом, «ведь в конце концов мы хотим, чтобы жители Донбасса жили в безопасности».

Он также не исключил введения новых санкций против России за упрощенную процедуру выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Предствители европейских государств и США уже осудили указ Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием в России уже второго центра выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 30 апреля в России открыли два центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированных боевиками и войсками РФ частей Донецкой и Луганской областей. Также в оккупированном Луганске с 6 мая заработал пункт приема документов для получения российского гражданства.

Госдеп США: указом про паспорта Путин проверяет на прочность Зеленского
08 мая
Президент России Владимир Путин указом об упрощенной процедуре выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей хотел проверить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «на прочность»...
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