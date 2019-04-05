Кличко предложил Зеленскому и Порошенко сдать анализы во Всемирном антидопинговом агентстве

Украинский боксер Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому на выборах 2019 сдать анализы в World Anti-Doping Agency (WADA) - Всемирном антидопинговом агентстве.

Он написал, что новости о сдаче «допинг контроля» кандидатами в президенты Украины его удивили и немного рассмешили.

«Если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу международной организации World Anti-Doping Agency», - написал бывший боксер.

Владимир Кличко даже предложил помочь с организацией этого процесса.

Накануне Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский». Кроме того, артист выдвинул требование о сдаче кандидатами медицинских анализов. В штабе Порошенко заявили, что президент согласился сдать анализы перед дебатами и пригласил Зеленского для этой процедуры в медпункт НСК «Олимпийский» 5 апреля.

5 апреля утром кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы на наличие в организме наркотических веществ и алкоголя. Действующий президент сдал анализы на НСК «Олимпийский». Зеленский обратился к частной лаборатории Eurolab.

В штабе действующего президента Петра Порошенко ответили, что владелец медицинского центра Eurolab симпатизирует артисту Владимиру Зеленскому, поэтому анализ в этой клинике не может быть объективным.

Медицинские работники получили первые результаты медицинской проверки президента Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский». Ни одного психоактивного вещества найдено не было.