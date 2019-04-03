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Команда Зеленского в Facebook выдвинула требования к Порошенко

Мещерякова Ольга 03 апреля, 13:11

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского у себя на Facebook выдвинула требования действующему главе государства Петру Порошенко.

Пост начинается со слов: "Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него".

Далее идет ряд требований:

"Требуем, чтобы до истечения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности; обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах", - говорится в сообщении.

Среди требований - выдача актов о назначении судей и обеспечение принятия мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС); отзыв своего законопроекта о криминализации незаконного обогащения и поручение коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов.

В команде Зеленского также настаивают на том, чтобы Порошенко лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности; чтобы уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

От действующего президента также ожидают ликвидации схемы "Роттердам+" и старта внешнего независимого аудита деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, в команде Зеленского настаивают, чтобы Порошенко опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Согласно данным 99,88% протоколов, в первом туре президентских выборов за шоумена Зеленского проголосовали 30,23% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

Команда Зеленского в Facebook выдвинула требования к Порошенко
03 апреля
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского у себя на Facebook выдвинула требования действующему главе государства Петру Порошенко. Пост начинается со слов: "Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него"...
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